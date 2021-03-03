العراق: تسجيل وفاة 25 شخصا بفيروس كورونا و5183 مصابا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الأربعاء، تسجيل 25 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و5173 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية في العراق.

وأوضح بيان لوزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم أنه تم تسجيل 3463 حالة شفاء خلال نفس الفترة.