إرجاء جلسة النظر في الإفراج بكفالة عن نشطاء ليوم رابع في هونج كونج



من المقرر أن يبقى العشرات من النشطاء المؤيدين للديمقراطية في هونج كونج، الذين كانوا يأملون في يتمكنوا من معرفة ما إذا كان سوف يتم الإفراج عنهم بكفالة، اليوم الأربعاء، قيد الاحتجاز، عقب أن أرجأت المحكمة الجلسة ليوم رابع.



يأتي هذا القرار بعد جلسات مارثونية استمرت ثلاثة أيام، وبدأت أمس الأول الاثنين.



وحضر المتهمون منذ أمس الأول الاثنين جلسات في محكمة أمن وطني استغرق كل منها ما يصل إلى 14 ساعة.



وسوف يتم استئناف الجلسة الآن الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي غدا الخميس (0200 بتوقيت جرينتش)



ووجه للمتهمين الـ47 أولا اتهامات بالتآمر لتقويض سلطة الدولة العام الماضي، وهي إحدى الانتهاكات الأربعة لقانون الأمن القومي الجديد، الذي فرضته بكين.



وتشمل الاتهامات الأخرى الانفصال والارهاب والتآمر مع قوى أجنبية.



وتتعلق اتهامات التقويض بانتخابات أولية غير رسمية، أجريت في يوليو العام الماضي.



وأُطلق على الانتخابات "المعسكر الديمقراطي 35+ الانتخابات الأولية"، وكان النشطاء يأملون في اختيار مرشحين أقوياء من أجل الفوز بالأغلبية في المجلس التشريعي، لكي يتمكنوا من رفض قانون الأمن.



وعلى الرغم من أن 600 ألف شخص صوتوا في الانتخابات، وحصل الناشط جوشوا وونج، الذي يخضع للمحاكمة حاليا، على 40 ألف صوت، وصفت الحكومة الانتخابات بغير القانونية.



وبعد أسابيع، أرجأت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام الانتخابات لمدة أسبوع، معللة قرارها بجائحة كورونا.