أمريكا اللاتينية تحصل على أكثر من 28 مليون جرعة من لقاح مضاد لكورونا

قال مسؤولون في قطاع الصحة إن أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي سوف تحصلان على نحو 7ر28 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد - 19 في الأسابيع المقبلة من خلال آلية كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية ، لكنهما متخلفًتان كثيرا في سباق التلقيح.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قالت كاريسا إتيان، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية، إن لقاحات كوفاكس يجب أن تأتي على شكل "موجات" تبدأ في منتصف الشهرالجاري حتى نهاية شهر مايو المقبل،بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت إتيان إن حوالي 93 مليون شخص تم تطعيمهم بالفعل في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وتابعت "الأمريكتان متخلفتان في جهود التطعيم لأن معظم الدول لا تستطيع الوصول إلى الجرعات التي تحتاجها من خلال الاتفاقيات الثنائية".

وأوضحت أن الأمريكتين شكلتا في الأسبوع الماضي 55٪ من جميع وفيات الناجمة عن فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد -19 في العالم، مما يجعلها نقطة ساخنة عالمية للفيروس.