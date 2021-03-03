ضبط عصابة حاولت غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة مخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي بالشرقية ضم 6 أشخاص لأربعة منهم معلومات جنائية؛ لإتجارهم بالمخدرات وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة.



وحاول التشكيل العصابي غسل أمواله غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجال "الأراضي الزراعية" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 10 ملايين جنيه.