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العراق: سقوط قتلى من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في كركوك

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 4:21 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 4:21 م

أفادت قناة السومرية نيوز العراقية، اليوم الأربعاء، بسقوط قتلى من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، خلال عملية أمنية داخل وادي الشاي في قرية الزاجي بمحافظة كركوك.

وكان قائد مركز العمليات المتقدم بمحافظة كركوك الفريق الركن سعد حربية قد أعلن، في وقت سابق اليوم، انطلاق عملية عسكرية من عدة محاور بالمحافظة بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وقال حربية: "إن عملية عسكرية كبيرة انطلقت من عدة محاور لتطهير ما تبقى من عناصر (داعش) في مناطق جنوب غرب كركوك"، موضحًا أن محاور العملية هي وادي حمرين ووادي الشاي وبلكانة.

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