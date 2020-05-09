سفارة فرنسا بالجزائر تكذب تصريحات نسبت لماكرون عن الجيش الجزائري

كذبت السفارة الفرنسية بالجزائر، اليوم الأربعاء، تصريحات نسبت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول مشاركة الجيش الوطني الشعبي الجزائري في مكافحة الإرهاب بدول الساحل الخمس.



وقالت السفارة، في بيان صحفي اليوم، إن "المعلومات التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي وتخص تصريحات الرئيس الفرنسي خلال ندوة قادة الدول الأعضاء في مجموعة الخمس حول مشاركة الجيش الجزائري في عملية عسكرية في الساحل مغلوطة".



وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون نفى، أول أمس الاثنين، مشاركة وحدات من بلاده في حملة مكافحة الإرهاب التي تقودها باريس بالساحل الإفريقي، وقبول طلب فرنسي في هذا الصدد.



وتداولت وسائل إعلام الشهر الماضي إعلان الرئيس الفرنسي، خلال لقاء مجموعة الخمسة لدول الساحل، عن مشاركة الجيش الجزائري في عمليات بالساحل تحت قيادة الجيش الفرنسي.