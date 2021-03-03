رئيس أرامكو السعودية يتوقع ارتفاع الطلب على النفط

توقع رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر اليوم الثلاثاء ارتفاع الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس أرامكو، خلال مشاركته في جلسة نقاش نُظمت افتراضيًا ضمن جدول أعمال مؤتمر أسبوع سيرا: "يشهد الطلب ارتفاعًا قويًا من الصين وشرق آسيا، في حين وصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في الهند، ورغم الأثر الذي طال الغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلّا أن توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا حاليا هو ما يدفعني للتفاؤل".

وقال بيان رسمي، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية"واس" ان المهندس الناصر ناقش اليوم الاتجاهات الاقتصادية واتجاهات قطاع النفط والغاز، إضافةً إلى التحول في قطاع الطاقة، خلال مشاركته في الجلسة مع كبير الإداريين التنفيذيين في شركة شيفرون مايكل ويرث، وأدارها نائب رئيس شركة آي. إتش. إس. ماركت دانييل يرجين.

وحول أثر جائحة فيروس كورونا، قال المهندس الناصر: "إن جائحة فيروس كورونا كشفت حقائق قاسية للعالم، فقد كان هناك تأثير كبير على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وامتد ذلك التأثير على التوظيف، مما يبعث القلق على المدى الطويل حيال ارتفاع نسبة البطالة".

وأوضح الناصر أن شركة أرامكو أنشأت شبكة الغاز الرئيسة التابعة لها في سبعينيات القرن الماضي، ومن خلال الحد من حرق الغاز فإن الشبكة وحدها تُسهم في التخلص من 100 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في كل عام منذ إنشائها.

وسلط المهندس الناصر الضوء على الإمكانات الكبيرة والمحتملة لاستخدامات الهيدروجين.