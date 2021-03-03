رفض دعوى استبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى القضائية المقامة من الكاتب الصحفي كارم يحيى المرشح على منصب نقيب الصحفيين، والتي تطالب باستبعاد الدكتور ضياء رشوان النقيب الحالي، من انتخابات التجديد النصفي أو إلزامه بتقديم استقالته من رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة لمرافعة المحامي أحمد راغب، وكيلاً عن مقيم الدعوى الكاتب الصحفي كارم يحيى، والتي تحدث فيها عن قانون حظر تعارض المصالح رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٣ والذي يخضع له رشوان ويمنع المسئولين الحكوميين من مزاولة أي نشاط مهني أو تقديم خدمات استشارية سواء بأجر أو بدون مقابل، معدداً من مظاهر التعارض في المصالح بين عمل رشوان ووظيفته كرئيساً للهيئة العامة للاستعلامات وعمله كنقيب للصحفيين.

وقدم راغب إلى المحكمة صورة من قرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين الصادر في ١٥ مارس ٢٠١٩ بحظر الجمع بين المناصب الحكومية والمواقع النقابية، مؤكداً أن ذلك القرار لم يطعن عليه حتي تاريخه ومن ثم أصبح نافذا.

كما استمعت المحكمة إلى كلمة مقيم الدعوى الكاتب الصحفي كارم يحيى، والتي أكد فيها على استقلال النقابة وديمقراطية العمل النقابي وتاريخ نقابة الصحفيين.