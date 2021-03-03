انقلاب تانك سيارة محمل بـ1000 لتر من مادة كيماوية بالمنصورة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أزالت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، آثار مادة كيماوية خاصة بالنظافة "فلاش" ١٠٠٠ لتر، عقب انقلاب تانك من أعلى سيارة ربع نقل على نزلة كوبرى جامعة المنصورة.

وكان رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سقوط تانك من سيارة ربع نقل بمنزل كوبري الجامعة العلوي دائرة المركز.

وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية والمرور إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة قيادة (محمود.ع - 19 سنة)، مقيم قرية المنشأة الجديدة، دائرة مركز المحلة الكبرى بالغربية "باتجاه سندوب"، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيديه مما أدى إلى اصطدامه بالبلدور وسقوط تانك محمل أعلى السيارة أرضا.

وأسفر عن ذلك تفريغ حمولته، والذي تبين أنها مادة كيماوية خاصة بالنظافة "فلاش"، حوالي ۱۰۰۰ لتر، ولم ينجم عن ذلك إصابات أو تلفيات.

وتم عمل كردون أمني وتحويل الطريق بمعرفة ضباط إدارة المرور لتسيير الحركة المرورية وتعاملت قوات الحماية المدنية بالموقع، وتم إزالة آثار المادة المشار إليها، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها واستغرق ذلك 10 دقائق تقريبا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱/۲۷۷۱ إدارى مركز شرطة المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.