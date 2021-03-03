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بيريز ينوي الإبقاء على زيدان الموسم المقبل

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 1:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 2:00 م

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الإبقاء على زين الدين زيدان، المدير الفني للمرينجي، داخل قلعة سانتياجو برنابيو الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة «ABC» الإسبانية، أنه على الرغم من الشكوك التي تحوم حول مستقبل زيدان في ريال مدريد، فإن فلورنتينو بيريز لا يفكر في تغيير زيدان الموسم المقبل مؤكدًا ثقته في المدير الفني الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز يرى زيدان الشخص الأفضل لإدارة الفريق فنيًا نظرًا لإلمامه جيدًا بالتفاصيل الداخلية لريال مدريد وأنه الشخص المناسب لقيادة ثورة التصحيح في المرينجي الصيف المقبل.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة متساويًا في نفس عدد النقاط مع برشلونة الوصيف وبفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر صاحب الـ58 نقطة وله مباراة مؤجلة.


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