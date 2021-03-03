 أطباء بلا حدود تعلن عن مقتل أحد موظفيها في مخيم الهول للاجئين بسوريا - بوابة الشروق
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أطباء بلا حدود تعلن عن مقتل أحد موظفيها في مخيم الهول للاجئين بسوريا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 2:15 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 2:15 ص

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، إن أحد موظفيها قُتل الأسبوع الماضي في مخيم الهول للاجئين شمال شرقي سوريا في ظروف يكتنفها الغموض.

وقُتل الموظف في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء الماضي، في خيمة بالمخيم الذي كان يعيش فيه مع مجموعة من الأشخاص.

وقال المتحدث باسم المنظمة ويل تورنر: "نحاول أن نفهم بشكل أفضل الوضع والظروف المحيطة بوفاتهم".

وبعد مرور ثلاثة أيام فقط، أصيب ثلاثة موظفين في حريق اندلع خلال حفل زفاف وتوفيت ابنة أحد العمال البالغة من العمر 4 سنوات، بالإضافة إلى ستة أشخاص آخرين في حريق عرضي.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود، إنها شعرت بالصدمة والحزن بسبب الحوادث، معربة عن "مخاوف عميقة" بشأن سلامة سكان المخيم.

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