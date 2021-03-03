غضب ديمقراطي من إعلان حاكم تكساس الجمهوري رفع قيود كورونا

قرر حاكم ولاية تكساس الأمريكية، الجمهوري جريج أبوت، رفع قيود كورونا، وإنهاء الالتزام بارتداء الكمامات في الولاية، معلنا أن الوقت قد حان الآن لفتح تكساس بنسبة 100%، في خطوة أثارت غضب المسؤولين الديمقراطيين في الولاية.

ومع دخول الإجراءات الجديدة التي أقرها أبوت حيز التنفيذ، ستكون تكساس الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، التي لا تتطلب من السكان ارتداء كمامات، ويمكن أن تحافظ المطاعم والشركات، على سياسات ارتداء الكمامة، ولكن دون دعم من قبل السلطات، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وبدأت ولايات ومدن أخرى في التراجع عن الإجراءات الاحترازية، ومن بينها ولاية ميسيسيبي -معقل آخر للجمهوريين- فقد أعلن حاكمها تيت ريفز أيضا أن الشركات ستكون قادرة على العمل بكامل طاقتها دون أي قواعد تعلق بكورونا.

وأثار إعلان أبوت، الذي يأتي بعد وفاة نحو 43 ألف شخص من سكان تكساس بسبب الفيروس، بجانب عدم تأهيل العديد من السكان للحصول على اللقاح، ردود فعل غاضبة من رؤساء البلديات الديمقراطيين والمدافعين عن العمال الذين أغضبهم أن يكون أصحاب البشرة السمراء في تكساس هم الأكثر تضررًا مرة أخرى.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي في تكساس جيلبرتو هينوجوسا: "كانت لدينا فرصة ربما بحلول نهاية الصيف للتعامل مع هذا الوباء"، مضيفا: "هذا الحاكم سيدمر كل ذلك ويعيدنا إلى العصور الحجرية"، مردفا: "هذا جنون".

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية المشاركة لصندوق العمل للدفاع عن العمال إميلي تيم: "أعتقد أن هذه صفعة في وجه العاملين، وخاصة العاملين في الخطوط الأمامية، الذين يخاطرون بحياتهم".

ودعا القادة المحليون في هيوستن ودالاس وسان أنطونيو وأوستن – أكبر مدن تكساس – الحاكم أبوت إلى "عدم خلق حالة من الارتياب حول أهمية ارتداء قناع من خلال تغيير القواعد في هذا الوقت"، حسبما ذكر عمدة أوستن، ستيف أدلر، في بيان، قائلا: "نحن كدولة يجب أن نسترشد بالعلم والبيانات، التي تقول إن علينا الحفاظ على ارتداء القناع".

وتأتي التغييرات في السياسة أيضًا في أعقاب عاصفة شتوية مدمرة ضربت ولاية تكساس قبل أسابيع فقط، في أزمة تفاقمت بسبب إدارة الطوارئ الفاشلة في الولاية.

ويقول بعض النقاد إن أبوت يستغل هذه اللحظة لصرف الانتباه عن ذلك الفشل الكارثي.