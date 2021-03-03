 ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لأستراليا 3.1% في الربع الأخير من 2020 - بوابة الشروق
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ارتفاع إجمالي الناتج المحلي لأستراليا 3.1% في الربع الأخير من 2020

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 1:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 1:45 م
ارتفع حجم إجمالي الناتج المحلي في أستراليا، بشكل معدل موسميا بنسبة بلغت 1ر3% على أساس ربع سنوي في الربع الأخير من عام 2020، بحسب ما ذكره مكتب الإحصاءات الأسترالي، اليوم الأربعاء.

ويفوق هذا الارتفاع التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 5ر2 بعد زيادة بنسبة 4ر3% في الربع الثالث.

وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1ر1% - متجاوزا مرة أخرى التوقعات التي تحدثت عن انخفاض 8ر1% في الربع الأخير بعد تراجع بنسبة 8ر3 على أساس سنوي في الربع الثالث.

وارتفعت النفقات الرأسمالية بنسبة 6ر3% في الربع الأخير على أساس ربع سنوي بعد انخفاضها بنسبة 1ر0% في الربع الثالث.

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