نيابة المنيا تواصل التحقيق في اتهام أمين شرطة بقتل موظف في مؤسسة أهلية

• النيابة تقرر تجديد حبس المتهم واستعجال تقرير الطب الشرعي.. وتستجوب عددا من الشهود

تواصل النيابة العامة في مركز المنيا، برئاسة المستشار سعيد عبدالجواد، وتحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، تحقيقاتها في واقعة مقتل "عادل ل." 32 عاما، مقيم بمدينة المنيا، طعنا بالسكين، والمتهم "أيمن ح." 43 سنة، أمين شرطة، في قرية طوخ الخيل، بسبب خلافات على تحصيل قسط قرض.



وباستجواب المتهم، أنكر ما نسب إليه من اتهام، وقرر حيازة المجني عليه لـ"سكين" خلال المشادة، وسقوطه عليها؛ ما أحدث إصابته، فقررت النيابة تجديد حبسه 15 يوما، واستعجال تقرير الطب الشرعي.



واستدعت النيابة عددا من شهود العيان، من بينهم زوجة المجني عليه، والمندوبين الذين كانوا برفقته أثناء الواقعة في قرية طوخ الخيل، حيث قال شهود عيان للنيابة العامة، إن المجني عليه يعمل بمؤسسة "أنا المصري"، وقتل فى قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا على يد "ا. ح."، أمين شرطة، مؤكدين أن ما حدث أن القاتل كان يحاول منع موظفي المؤسسة (2 بنات، و2 شباب) من أداء عملهم وهو "تجميع الأقساط"، ومن بين أصحاب الأقساط زوجة القاتل، وقبل أن يصلوا إلى منزله للمطالبة بالدفع، فوجئوا به يتدخل وتعدى عليهم بالسب والتهديد قائلا لهم: "مش هدّخل حد البلد تاني".



وتابع الشهود أن المجني عليه سمع السباب والتعدي، فذهب لمعرفة ما حدث، وتوجه للقاتل لمراجعته فيما يحدث قائلا له: "عيب دول زي أخواتك وبيعملوا شغلهم"، مستطردين: "دفعه المتهم بمنتهى العصبية وتعدى عليه، وخرج هو وزوجته بسكاكين، وأصابته سكينا في قلبه وسقط على الأرض".



وأجرت النيابة العامة معاينة لمسرح الحادث، وقررت ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب وكيفية إصابته، وكلفت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بمعاينة مسرح الجريمة لرفع الآثار المادية العالقة به، ومحضر تحريات المباحث حول الواقعة.



كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا بمقتل "عادل ل." 32 سنة، مقيم بعزبة شاهين التابعة لمدينة المنيا، ويعمل مندوب جمعية "أنا المصري" للقروض متناهية الصغر، بقرية طوة، على يد أمين الشرطة "أيمن ح." 37 سنة، بسبب قيام مندوب الجمعية المجني عليه بمطالبة المتهم بقسط شهري من قرض اقترضته زوجته، واشتد الخلاف بينهما، قام على إثره أمين الشرطة بطعن المجني عليه بمطواة في القلب أودت بحياته.