القبض على إرهابيين متورطين في الهجوم على قواعد بأربيل العراقية

قالت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إنها استطاعت تحديد منفذي الهجوم على مدينة أربيل ومطارها الذي راح ضحيته عدة أشخاص وأنها ألأقت القبض على إرهابيين متورطين في ذلك.
وأكدت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من فبراير 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، نفذه أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم.
وأضافت المديرية أنه على رأسهم المنفذ الرئيس للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم".
وتابعت أنه "بعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران، تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما"، مبينة أنه "تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي)".