روسيا: اختبار عقار مضاد لكورونا على 50 متطوعا

أعلنت رئيسة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إجراء المرحلة الثانية من التجارب السريرية لعقار فيروس كورونا "مير-19" قريبا بمشاركة 50 متطوعًا.

وقالت سكفورتسوفا، في تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "نخطط لإطلاق المرحلة الثانية قريبًا [من تجارب مير-19] مع مرضى فيروس كورونا، [سيكون هناك] 50 متطوعًا".

وكانت سكفورتسوفا قد صرحت بأن الوكالة تخطط لإكمال المرحلة الأولى من التجارب السريرية بحلول منتصف مارس الجاري، وذلك في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين الماضي.

ووفقا للمسؤولة الروسية، يعتمد العقار على جزيئات الحمض النووي الريبوزي الدقيقة "Micro-RNA" التي تعمل على حجب أجزاء معينة من الحمض النووي الريبوزي للفيروس، مؤكدة أنها تقنية آمنة تمامًا على البشر، وفعالة للغاية في استهداف الفيروس.

وأشارت إلى أن التجارب على الحيوانات أظهرت أن العقار خفض الحمل الفيروسي بمقدار 10 آلاف ضعف، ونجح في منع أشد أشكال المرض.