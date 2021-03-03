ماليزيا تعتزم إلزام مصابي فيروس كورونا بارتداء أساور تعقب

قال وزير الصحة الماليزي أدهم بابا، اليوم الأربعاء، إنه ابتداء من 11 مارس الجاري، سوف تلزم ماليزيا أي شخص مصاب بفيروس كورونا بارتداء سوار تعقب إلكتروني.



وأضاف الوزير: "سوف يتم ارتداء السوار لمدة عشرة أيام"، موضحا أنه سوف يتم فرض عقوبات في حال أزال الشخص السوار أو قام بتعديله أو الإضرار به أو فقدانه.



كما سوف يتم إلزام المخالطين لأي شخص مصاب بفيروس كورونا بارتداء السوار أيضا.



ويأتي هذا التصريح بعد يوم من تخفيف ماليزيا للقيود المفروضة منذ يناير الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا.



مع ذلك، سوف يستمر العمل بحالة الطوارئ، التي تم إعلانها في يناير الماضي، حتى أغسطس المقبل.



وقالت الحكومة، اليوم، إن البرلمان لن ينعقد، على الرغم من تصريح ملك البلاد عبد الله شاه إنه من الممكن أن يجتمع خلال حالة الطوارئ.



وسجلت وزارة الصحة اليوم سبع حالات وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1114 حالة.



وأظهرت إحصاءات الوزارة أن من بين 305 آلاف حالة تم تسجيلها منذ يناير العام الماضي، تم تسجيل أكثر من 280 ألف حالة تعافي.



وبدأت ماليزيا برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا في 24 فبراير الماضي، حيث حصل رئيس الوزراء محيي الدين ياسين على اللقاح.



وقال خيري جمال الدين، الوزير المسؤول عن توزيع اللقاحات، إنه تم إعطاء 53 ألف جرعة من اللقاح حتى اليوم.