باكستان: 1388 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت باكستان عن تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفا و13 حالة اليوم الأربعاء.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 1388 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 583 ألفا و916 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن 9 ملايين و55 ألفا و69 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينهم 32 ألفا و945 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 554 ألفا و225 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1561 مريضا في حالة حرجة.