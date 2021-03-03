البرلمان المكسيكي يقر قانونا لصالح شركة الكهرباء الحكومية

يقترب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، من اتخاذ أهم خطوة نحو التراجع عن الإصلاحات السوقية لقطاع الطاقة، بعد موافقة البرلمان على تمرير قانون حمائي يعطي شركة الكهرباء الحكومية معاملة تفضيلية في السوق المحلية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مشروع القانون الذي يعطي لشركة الكهرباء الحكومية أولوية على الشركات الخاصة، سيقدم إلى الرئيس لوبيز أوبرادور للتصديق عليه، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه مادة بمادة بأغلبية 68 عضوا مقابل معارضة 49 عضوا في وقت سابق من اليوم الأربعاء.

كان مجلس الشيوخ وافق أمس الثلاثاء بشكل عام على مشروع القانون الذي كان الرئيس قد اقترحه أوائل الشهر الماضي ووافق عليه مجلس النواب في وقت سابق.

ويرتب مشروع القانون محطات الكهرباء التي تتمتع بالأولوية في إمداد البلاد بالطاقة، حيث يبدأ بمحطات الطاقة الكهرومائية التابعة لشركة كومشن فيدرال دي إلكتريسداد (سي.إف.إي) المملوكة للدولة، وتليها الشركات الحكومية الأخرى. وبعد ذلك يمكن استخدام كهرباء محطات الرياح والطاقة الشمسية التابعة للقطاع الخاص.

كما يلغي مشروع القانون أيضا إلزام شركة الكهرباء الحكومية بشراء الكهرباء من خلال مزايدات تنافسية، ويدعو جهاز تنظيم الطاقة في البلاد إلى الغاء تراخيص التوريد الذاتي التي لم تحقق شروطا معينة.

وبحسب نص مشروع القانون فإن هذه المبادرة ستنهي محاكاة الأسعار في سوق تفضل المضاربة والإغراق والدعم الذي تقدمه شركة سي.إف.إي للشركات الخاصة.

وكان الرئيس لوبيز أوبرادور تعهد منذ وصوله إلى السلطة في أواخر 2018 بمنح الشركات الحكومية المتعثرة الأولوية على حساب الشركات الخاصة.

واقترح الرئيس تعديل الدستور من أجل الحد من انفتاح البلاد أمام المستثمرين الأجانب وهي الخطوة التاريخية التي سبق اتخاذها عام 2014 وأنهت أكثر من 75 عاما من احتكار الدولة لقطاع الطاقة في المكسيك.

وبعد تمرير هذا القانون فإنه سيوثر على مئات العقود مع شركات توليد الطاقة المحلية والدولية مثل إبردرولا وإينل وأكسيونا.