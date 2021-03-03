أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه جرى إعطاء 3ر21 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.



وبحسب البيانات المعلنة، اليوم الأربعاء، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ422 ألفا و50 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 6 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.



وبدأت حملة التطعيم في بريطانيا قبل نحو 10 أسابيع.



ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا إلى 2ر4 مليون حالة، بحسب بيانات جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج.



ووفقا للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بوباء كورونا في بريطانيا إلى 123 ألفا و530 حالة حتى الآن.



ومضى قرابة عام وأربعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في بريطانيا.



يذكر أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.