مصر تصحد فضية التراب بكأس العالم للرماية خرطوش

حسم المنتخب المصري فضية التراب للزوجي المختلط بكأس العالم للرماية خرطوش اسكيت وتراب التي تنظمها مصر في الفترة من 22 فبراير حتي 5 مارس الجاري.

وحسم الثنائي المصري احمد زاهر وماجي العشماوي فضية كأس العالم للتراب بعد خسارة المبارة النهائية أمام الفريق الروسي. وحسمت اسبانيا برونزية التراب للزوجي المختلط، بعد أن تغلبت على سلوفاكيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشاركت مصر بفريقين خلال منافسات اليوم يتألف الفريق الأول من عبد العزيز محيلبة وسحر طلعت والفريق الثاني أحمد زاهر وماجي العشماوي.

الجدير بالذكر أنه يشارك في بطولة كأس العالم للرماية دول "الأرجنتين، أرمينيا، كندا، تشيلى، كولومبيا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، أسبانيا، اليونان، الهند، كازاخستان، السعودية، الكويت، ليبيا، لبنان، لوكسمبرج، المغرب، النرويج، بيرو، بولندا، قطر، رومانيا، روسيا، سلوفينيا، السودان، سلوفاكيا، سوريا، الإمارات، أوكرانيا، ومصر الدولة المستضيفة".