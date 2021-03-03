محامي أبو ولاء زعيم داعش في ألمانيا يتقدم باستئناف ضد حكم سجنه

تقدم محامي "أبو ولاء" زعيم تنظيم داعش في ألمانيا باستئناف ضد حكم السجن الصادر بحق موكله من قبل المحكمة العليا في مدينة تسيله شمال ألمانيا.



جاء ذلك وفقا لما أعلنه متحدث باسم المحكمة اليوم الأربعاء.



كانت المحكمة قضت قبل أسبوع بسجن العراقي "37 عاما" لمدة عشرة أعوام ونصف العام بتهمة الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.



وذكر قاضي المحكمة في حيثيات حكمه أن "أبو ولاء" وثلاثة متهمين آخرين "بين 32 و55 عاما" عملوا على تحويل أشخاص وفي مقدمتهم شباب في منطقة الرور وفي ولاية سكسونيا السفلى إلى اعتناق الفكر المتشدد ثم أرسلوهم إلى المناطق الخاضعة للتنظيم.



وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة الآخرين بمدد تراوحت بين أربعة إلى ثمانية أعوام، ولم يتقدم دفاع هؤلاء المتهمين بعد باستئناف ضد الحكم وستنتهي المهلة المتاحة لهذه الخطوة مساء اليوم.



وكانت السلطات الألمانية قد ألقت القبض عليهم في نوفمبر 2016، واستمرت محاكمتهم على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام.