استطلاع: اقتصاد سنغافورة بدأ في التعافي

خلص استطلاع لنحو 400 من أصحاب المصانع في سنغافورة خلال شهر فبراير الماضي إلى أن اقتصاد المدينة يتعافى من إجراءات الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا.

وأظهر مؤشر "اي اتش اي ماركيت" لمديري المشتريات أن أصحاب المصانع رصدوا "نموا مستداما في حجم الإنتاج والطلبات الجديدة"، حيث تعمل الشركات على استقدام عاملين لمحاولة الإيفاء بالطلب المتزايد.

وقال شريا باتيل، الاقتصادي بشركة "اي اتش اس ماركيت"، إن بيانات شهر فبراير الماضي تظهر"تحسنا قويا في القطاع الخاص بسنغافورة وانتعاش التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة".

ويأتي انتعاش الصناعة عقب نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 8ر3% خلال آخر ثلاثة أشهر من عام 2020، وعقب أن سجلت وزارة التجارة نموا في الصادرات بنسبة 8ر12% خلال شهر يناير الماضي.

لكن إجراءات الإغلاق المفروضة في الأسواق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى انهيار السفر الدولي، أدت لتباطؤ التعافي، مما أدى لانكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة قياسية تقدر بـ4ر5% العام الماضي.

وقد وقع معظم الضرر خلال فترة الاغلاق من أبريل حتى يونيو، ما أدى لانكماش اقتصاد سنغافورة بأكثر من 13% خلال الربع الثاني.

وعاد الاقتصاد للنمو في وقت لاحق من العام، بعدما أعيد فتح قطاعات سنغافورة بصورة كبيرة، في الوقت الذي نمت فيه المنتجات الإلكترونية والطبية بسبب الطلب الناجم عن جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق.