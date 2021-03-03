المفوضية الأوروبية تريد استمرار القواعد المخففة للديون حتى 2023

ذكرت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أنها تريد استمرار تعليق القواعد المالية الصارمة التي عادة ما تكبح نفقات الدول الأعضاء حتى عام 2023 في ضوء المخاطر الاقتصادية الجادة التي تشكلها جائحة كوفيد-19.

وفي معرض تقديم المشورة المالية للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للشهور المقبلة، قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بأول جينتيلوني للصحفيين في بروكسل اليوم الأربعاء: "سحب الدعم بشكل سريع للغاية سوف يكون سياسة خاطئة".

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفكسيس في المؤتمر، إن القاعدة الرئيسية للعودة إلى اتفاقية الاستقرار والنمو يجب أن تكون عندما يتجاوز إجمالي الناتج المحلي مستويات ما قبل الأزمة، في أواخر 2019.

وأشار دومبروفكسيس، إلى أنه بحسب أحدث توقعات المفوضية، ليس من المتوقع حدوث هذا حتى منتصف 2022.

وقال: "على هذا الأساس، لا يزال بند الهروب العام مفعّل في 2022 ولن يعد مفعلا في 2023".

وقامت المفوضية الأوروبية بتفعيل هذا البند في شهر مارس الماضي، للمرة الأولى في تاريخها حيث كانت الدول الأعضاء تترنح جراء الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبموجب قواعد اتفاقية الاستقرار والنمو، يجب أن يظل العجز الحكومي في دول الاتحاد الأوروبي في نطاق ثلاثة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وألا يرتفع الدين العام فوق حاجز 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وحتى في ظل الأزمات الاقتصادية، يجب أن تحاول الدول الأعضاء الالتزام بهذه الأهداف.