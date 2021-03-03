تعرفي على أكثر 7 أسباب تجعل جسمك يحتاج إلى المكملات الغذائية



يحتاج الجسم أحيانًا إلى المكملات الغذائية بجانب الأطعمة، ويكون ذلك نتيجة لأسباب معينة، منها الحمل، ولهذا على الرجل والمرأة معرفة الأشياء التي إذا حدثت، فإنها تعد علامة على حاجة الجسم إلى مكمل غذائي.



وقالت هيذر كابلان، أخصائية تغذية، إن السبب الأول الذي يجعل الجسم يحتاج إلى مكمل غذائي، هو فقر الدم، ويمكن ملاحظته من خلال الشعور بالدوخة والضعف العام وعدم القدرة على بذل مجهود، وفي هذه الحالة، يجب الحصول على الحديد، وذلك بعد استشارة طبية، لأنه يساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.



وأضافت أن السبب الثاني، هو المعاناة من هشاشة العظام، وهو ما يعني أنها أصبحت ضعيفة ومعرضة للكسر، وفي هذه الحالة، يجب الحصول على الكالسيوم وفيتامين د، مع تناول الأسماك والبيض والجبن، وعصير البرتقال والتعرض لأشعة الشمس.



وأوضحت أن السبب الثالث، هو الحمل، حيث إن الأطباء يصفون للنساء حمض الفوليك، لأنه يساعد في منع التشوهات الخلقية عند الجنين بالدماغ والعمود الفقري، إضافة إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية، لأنها يفيد في نمو الطفل، بجانب تناول الأسماك الدهنية، بحسب مجلة "هيلث" الأمريكية الخاصة بالمرأة.



وأشارت إلى أنه في مرحلة الرضاعة الطبيعية، يفضل أن تحصل المرأة على الكالسيوم، لأنه يغذي جسم الأم والطفل، والحديد، لمعالجة فقر الدم الذي تتعرض له بعض النساء أثناء الولادة.



وأكدت أن الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات الهضمية، مثل التهاب الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي، يفضل تناولهم لفيتامين ب، بجانب الشوفان الخالي من بروتين "الجلوتين".



وقالت إن الأشخاص الذين لا يحصلون على اللحوم في نظامهم الغذائي، عليهم تناول مكملات الحديد وفيتامين ب 12، لأنهم يساعدون في منع فقر الدم، وتحسين الحالة المزاجية ورفع مستوى الطاقة والحفاظ على صحة العظام.

https://www.health.com/condition/digestive-health/supplement-conditions?slide=4b91cd72-cad0-45eb-a978-57d204c687c3#4b91cd72-cad0-45eb-a978-57d204c687c3



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