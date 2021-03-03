فيتيل يتطلع لفصل جديد في فورمولا-1 مع آستون مارتن

يتطلع السائق الألماني سيباستيان فيتيل، بطل العالم السابق في سباقات سيارات فورمولا-1 لتعويض مسيرته المخيبة مع فريقه السابق فيراري الإيطالي، وذلك في مشواره الجديد مع فريق آستون مارتن البريطاني.

وقال فيتيل (33 عاما)، الذي يمتلك أربعة ألقاب ببطولة العالم في فئة السائقين ما بين عامي 2010 و2013 مع فريقه الأسبق ريد بول، قبل أن يخفق في الحصول على أي لقب مع فيراري "إنه أيضا فصل جديد بالنسبة لي".

وأوضح فيتيل " هناك طموح للفوز لكننا هنا للفوز".

يشترك فيتيل في الفريق مع لانس سترول، نجل لاورنس سترول راعي آستون مارتن، في السيارة التي تحمل إسم (أيه إم آر 21)، التي تم كشف النقاب عنها في عرض تقديمي عبر الإنترنت اليوم الأربعاء.

ويعود فريق آستون مارتن إلى سباقات فورمولا-1 كفريق كامل لأول مرة منذ 61 عاما.

وصرح اوتمار إستسافناور، مدير الفريق والذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي "إنها علامة تجارية مميزة للسيارات حقا، وإنه لشرف كبير إعادة آستون مارتن إلى قمة رياضة السيارات - حيث تنتمي".

وتجري اختبارات ما قبل الموسم في البحرين في الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري، قبل السباق الافتتاحي للموسم، الذي يجرى بالبحرين أيضا في 28 من الشهر ذاته، حيث تم تأجيل سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي كان مقررا إقامته قبل أسبوع من هذا الموعد، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.