اتحاد الكرة يعلن حكام مباراة المحلة والبنك الأهلي في الدوري

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أسند للحكم وليد عبد العزيز، إدارة مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي المقرر إقامتها غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويتولى وليد عبدالعزيز إدارة المباراة ويعاونه كلا من محمود كثير ومحمد أبو العزايم، حكام مساعدين، وطارق إبراهيم حكما رابعا، ويتولى تقنية الفيديو مصطفى مدحت ويعاونه عمرو عايد.

ويسعى البنك الأهلي لمواصلة مشوار التألق وذلك بعد الفوز على أسوان بهدفين نظيفين في الجولة الماضية، ويتطلع المحلة إلى تخطي أحزان الخروج من كأس مصر على يد سيراميكا بعد الخسارة بهدفين نظيفين.

ويحتل غزل المحلة المركز الـ 11 برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المرتبة الـ 14 برصيد 13 نقطة بترتيب جدول الدوري العام.