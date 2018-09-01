 الأونروا تشكر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم اللاجئين الفلسطينيين - بوابة الشروق
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الأونروا تشكر مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم اللاجئين الفلسطينيين

الأونروا
الأونروا
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 8:52 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 8:52 م

وجهت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الشكر لمركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية على دعمه الصندوق الطبي لحالات العسر الشديد التابع للوكالة، لتوفير خدمات الرعاية الصحية ل 4.340 فردا من اللاجئين الفلسطينيين.
وأشارت الأونروا، في حسابها على موقع "تويتر"، إلى أن المركز يساهك في تقديم التدخلات المنقذة للحياة للأشقاء الفلسطينيين اللاجئين وعلاج مرضى السرطان وتوفير الوصول إلى الأدوية الحيوية للأمراض المزمنة.
وتأتي هذه المساعدات ضمن جهود المملكة ممثلة بالمركز لدعم أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف بيئات اللجوء والتخفيف من معاناتهم.

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