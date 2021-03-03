محكمة إيطالية تفرج عن سفينة إنقاذ المهاجرين سي ووتش 4

أفرجت محكمة في إيطاليا عن سفينة إنقاذ المهاجرين "سي ووتش 4" بعد احتجازها لأكثر من خمسة أشهر في باليرمو، حسبما أفادت منظمة سي ووتش الخيرية الألمانية اليوم الثلاثاء.

واحتجزت السلطات الإيطالية السفينة التي ترفع العلم الألماني في مدينة صقلية الساحلية بعد مهمة إنقاذ في سبتمبر بدعوى مخاوف تتعلق بالسلامة.

وقال متحدث باسم المنظمة الخيرية الألمانية في برلين إن المحكمة الإدارية وافقت على طلب سي ووتش بالإفراج المؤقت بعد نزاعات قانونية مطولة.

ومن المقرر أن تتجه السفينة إلى حوض بناء السفن لإجراء عمليات الفحص، والذي على الأرجح سيكون في إسبانيا.

يشار إلى أن الإفراج عن السفينة هو إفراج مؤقت لأنه تم إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في نهاية عام 2020.

وسيتعين على المحكمة تحديد الدول التي يمكنها الحكم على سلامة سفينة خيرية: إما الدولة التي ترسو فيها السفينة، أو دولة العلم وفي هذه الحالة ألمانيا.

وقالت سي ووتش إن سفينة أخرى،وهي سي ووتش-3، تنتظر قبالة ساحل صقلية ليتم توجيهها إلى ميناء آمن وعلى متنها أكثر من 350 مهاجرا.