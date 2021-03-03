طرح وسائل إجراء اختبارات كورونا السريعة للبيع في ألمانيا السبت المقبل

من المنتظر طرح أول وسائل إجراء اختبارات كورونا السريعة للاستخدام الذاتي للبيع في ألمانيا اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وأعلنت سلسلتا (ألدي نورد) و(ألدي زود) التجاريتان اليوم الأربعاء أن بمقدور العملاء تسلم هذه الوسائل المنتجة في ألمانيا مباشرة بمجرد سداد ثمنها.

وسيتم قصر الكمية المسلمة في بداية الأمر بواقع وسيلة واحدة لكل عميل، وتبلغ تكلفتها نحو 25 يورو ويمكن من خلالها إجراء خمسة اختبارات تظهر نتائجها بعد مضي 15 دقيقة من أخذ مسحة من الأنف.

وحسب البيانات المعلنة، فإن معدلات دقة كشف هذه الاختبارات تبلغ 96%.

كما أعلنت متاجر (ليدل) و(ريفه) و(ايديكا) المنافسة أنها تفكر في هذا الموضوع، كما ستبدأ شركتا روسمان و(دي إم) للمستحضرات الطبية في بيع وسائل إجراء الاختبارات يوم الثلاثاء المقبل، كما ستعرضها الصيدليات أيضا.