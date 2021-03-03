إغلاق 4 منشآت صناعية وتحرير 15 محضرا في حملة بوسط الإسكندرية

قاد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الصناعية أسفل العقارات السكنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، أسفرت عن إغلاق ٤ منشآت، وتحرير ١٥ محضرًا متنوعًا، وتوجيه ٩ إنذارات ورصد ١٣ مخالفة وسحب ١١ عينة للتحليل.

ونُفذت حملة مكبرة بمشاركة جهاز شؤون البيئة، ومديريات: الشؤون الصحية، التموين، القوى العاملة، الطب البيطري، ومن حي وسط: معاون رئيس الحي للخدمات مدير إدارة العلاقات العامة، وإدارارت رخص المحلات، شؤون البيئة، وأشغال الطريق، وتم خلالها المرور علي المنشآت الصناعية بشوارع؛ طريق الكورنيش، بورسعيد، قناة السويس، وقنال المحمودية.

وأسفرت الحملة عن إغلاق وتشميع منشأتين إغلاقًا كاملًا، ومنشأتين إغلاقًا جزئيًا، بمعرفة إدارة رخص المحلات بحي وسط، لعدم وجود التراخيص، ولمخالفة الترخيص ووجود مخالفات، وتحرير ٤ محاضر صحية لـ٤ منشات، وسحب ١١ عينة مواد غذائية للتحليل بمعامل وزارة الصحة، بالإضافة إلى رصد ٧ مخالفات خاصة بالسلامة والصحة المعنية وجاري مخاطبة الأمن الصناعي لاتخاذ اللازم، بمعرفة مديرية الشئون الصحية.

وحررت الحملة ٧ محاضر أمن صناعي بمعرفة مكتب الأمن الصناعي وسط، التابع لمديرية القوي العاملة، وحصرت ١٠٤ عمال، ووجهت ٩ إنذارات لمنشآت مخالفة لقوانين العمل بمعرفة التفتيش العمالي بمديرية القوى العاملة.

ومرت الحملة على ٧ منشآت بمعرفة جهاز شئون البيئة وإدارة شئون البيئة بحي وسط؛ وحررت ٣ محاضر لمخالفة المادتين ٣٧ و٤٢ لقانون البيئة؛ بالإضافة إلى رصد ٦ مخالفات بـ٣ منشآت تابعة لجهاز التنمية الصناعية؛ وجاري مخاطبة التنمية الصناعية لتحرير محاضر بتلك المخالفات.