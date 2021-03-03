فيينا تعتزم استخدام لقاح أسترازينيكا لمن تجاوزوا 65 عاما

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أعلنت السلطات في فيينا، اليوم الأربعاء، أن النمساويين الذين يبلغون 65 عاما فأكثر سوف يتلقون تطعيم أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 رغم المزاعم الأولية بقلة البيانات المتوفرة بشأن فعاليته بين كبار السن.

وتأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من تمديد فرنسا استخدام اللقاح لمن يبلغون 65 إلى 75 عاما.

وقال ميشائيل بيندر، المدير الطبي لرابطة مستشفيات فيينا، للصحفيين: "الأمر ينصب حاليا على السرعة، ونحن نعلم أن لقاح أسترازينيكا فعال أيضا بين كبار السن".

وقالت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، إنها ستواجه تفشي السلالة الجنوب إفريقية المتحورة من كورونا بولاية تيرول النمساوية بحملة تطعيم جماعية rive.

وقالت الحكومة إنه في ظل مشروع تجريبي، سوف يتم تزويد مقاطعة شفاتس بمئة ألف جرعة من اللقاح، وسوف يتم توصيلها بمساعدة الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يبدأ التطعيم بلقاح فايزر/بيونتيك بين البالغين في شفاتس الأسبوع المقبل. ويقطن هذه المقاطعة نحو 84 ألف نسمة.

والهدف من المشروع هو جمع بيانات بشأن فعالية هذا اللقاح ضد السلالة الجنوب إفريقية.

وفي أجزاء أخرى من النمسا، لم يتم تطعيم سوى كبار السن والمرضى حتى الآن.