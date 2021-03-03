قال علي حسن، عامل بأحد مولات طنطا عثر على 320 ألف جنيه وأعاد المبلغ لصاحبه، إنه بعدما وجد الحقيبة التي بداخلها المال فتحها مع زائر كان موجودًا بالقرب منه في مرأب السيارات حينها، ذاكرًا أنه فوجئ بالمبلغ الكبير الذي شاهده.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أنه اتجه بعد ذلك إلى الإدارة وسلم الحقيبة، موضحًا أنه لم يكن لديه علم بالمبلغ تحديدًا، لكن الإدارة هي من أحصت الأموال.

وذكر أن صاحب المبلغ أتى بعدها وأبلغ عن مبلغ مفقود منه، لكن الإدراة طمأنته بأن حقيبة المال موجودة، مضيفًا أن الشركة التي يعمل بها كرمته ومنحته شاشة تليفزيون.

وأعرب العامل علي حسن، عن استغرابه من الواقعة، معقبًا: «إزاي حد ينسى مبلغ زي كده؟ 320 ألف جنيه صعب حد ينساهم».

وعثر علي حسن، عامل بأحد مولات طنطا بمحافظة الغربية على مبلغ 320 ألف جنيه لأحد المواطنين داخل حقيبة في المول، وتوجه فورًا لإدارة الأمن بالمول وأبلغ عن الواقعة، وأعاد الأموال لصاحبها.