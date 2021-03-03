نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بحي حلوان

رئيس حي حلوان: أوشكنا على الانتهاء من تطوير سوق توشكى عقب الحريق الذي طاله العام الماضي



أجرت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، جولة تنفقدية لحي حلوان لمتابعة بعض المشروعات الجارية والقائمة بالإضافة إلى الوقوف على حالة النظافة والانضباط بالشوارع والميادين والوصول إلى أفضل السبل في الارتقاء بحي حلوان .



كما عقدت اجتماع موسع بمقر حي حلوان وبرفقتها مجموعة متكاملة على رأسها، المهندس مصطفى زهران، مدير عام مشروعات المنطقة الجنوبية، ورئيس الحي، الدكتور أحمد القزاز، وناهد عبد الكريم، سكرتير عام حي حلوان، وماجد فوزي، مدي متابعة المشروعات، فضلًا عن مدير الطرق بالمنطقة ومهندسي المكتب الفني ومديري إدارات كلا من الاتصال السياسي والمكتب الأعلامي بالمنطقة الجنوبية.



وناقشت النائبة خلال الاجتماع، ملف مشكلة إشغال الطريق وانتشار الباعة الجائلين وخاصة بالمنطقة المحيطة بميدان محطة حلوان وأمام محطة مترو حلوان، مؤكدة على ضرورة القضاء على هذه الظاهرة السلبية بشكل نهائي وجزري.



وأكدت، على أهمية الأخذ في الاعتبار مراعاة الباعة الجائليين الموجودين بهذه المنطقة وضورة دراسة اقتراح أماكن بديلة لهم وعدم المساس بمصدر رزقهم، حيث تم عرض أكثر من مقترح وجاري الدراسة للوصول إلى الحل الأمثل.



وناقشت نسبة تنفيذ الأعمال الجارية بسوق توشكى بالحي، حيث أكد رئيس الحي على أنه أوشك على الانتهاء منه، علاوة على أنه جاري تركيب الأعمدة والكابلات لاستكمال ما تبقى من مقترح أعادة أعماره بعد الحريق الذي نشب به في وقت سابق.



وتابعت نائبة المحافظ، ما تم من أعمال بشأن خطة التطوير طبقًا للخطة الاستثمارية في نطاق أعمال الرصف والطرق، مؤكدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وإعادة الشيئ لأصله، موجهة بضرورة الانتهاء من التجديد والتطوير بشبكة الصرف الصحي بمنطقة عرب غنيم وعزبة الوالدة طبقًا للخطة الاستثمارية.



ووجهت بضرورة الاهتمام بجميع المناطق التابعة للحي والقيام بأعمال الرصف وتطوير بعض الشوارع، والميادين ورفع كفائتها، مؤكدة على ضرورة تكثيف حملات النظافة والإشغالات بجميع الشوارع والميادين بالحي بالإضافة إلى الاهتمام بأعمال التعقيم والتطهير داخل المبنى الإداري للحي وبالشوارع أيضًا.