 سامح شكري يلتقي نظيره القطري - بوابة الشروق
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سامح شكري يلتقي نظيره القطري

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 3:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 3:23 م

قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، التقى بنظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
وأضاف حافظ، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأربعاء، أن هذا اللقاء يأتي على هامش الاجتماعات الوزارية لجامعة الدول العربية.
وفي وقت سابق اليوم، دعا سامح شكري، وزير الخارجية، نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لترأس مجلس جامعة الدول العربية في دورته الحالية.
وقال شكري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمالة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، «أدعو وزير خارجية دولة قطر الشقيقة لترأس مجلس الجامعة في دورته العادية».
ومن جانبه، توجه وزير الخارجية القطري، بالشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة، على ترأسها للدورة السابقة.



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