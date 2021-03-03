نقابة عمال المعادن في ألمانيا تواصل إضراباتها التحذيرية

واصلت نقابة عمال المعادن في ألمانيا (آي جي ميتال) اليوم الأربعاء إضراباتها التحذيرية في ظل ظروف كورونا.

وأعلنت النقابة في فرانكفورت أن عدد العاملين المشاركين في الاحتجاجات وصل بعد ظهر اليوم إلى نحو 20 ألف عامل على مستوى ألمانيا، ومن المنتظر وصول عدد المشاركين في الاحتجاجات التي بدأت أمس الثلاثاء إلى 87 ألف و500 عامل بحلول منتصف الليل.

ودعت النقابة إلى تنظيم إضرابات محدودة غدا الخميس في صناعة المعادن والإلكترونيات ومنها في مدينتي شفاينفورت وجلزنكيرشن.

وتركزت الاحتجاجات اليوم في سكسونيا السفلى وسكسونيا آنهالت حيث شارك فيها نحو 5600 شخص في 19 شركة، كما كانت هناك احتجاجات فردية كبيرة بمشاركة نحو 1000 شخص على سبيل المثال في مصنع شركة ايروسبيس في مدينة شباير.

وتطالب النقابة بزيادة في الأجر بنسبة 4% لنحو 8ر3 مليون عامل، وفي حال الشركات التي تعاني سوء الحالة من خلال تعويض الأجر بتخفيض ايام العمل إلى أربعة أيام.

في المقابل، وعد أرباب العمل بزيادة الأجور في عام 2022 على أقل تقدير والسماح للشركات الضعيفة بالخروج التلقائي عن مستوى الأجور، وقد وصف أرباب العمل في قطاع المعادن في ولاية شمال الراين ويستفاليا الإضرابات بأنها " غير ضرورية ولا حاجة إليها".