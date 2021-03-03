النجم الساحلي يتعادل مع المتلوي في الدوري التونسي

اقتنص النجم الساحلي تعادلا في اللحظات الأخيرة مع فريق نجم المتلوي ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري التونسي.

وسجل فرانك سيدريك الهدف الأول لنجم المتلوي في الدقيقة 76، قبل أن يسجل حمزة الأحمر هدف التعادل للنجم الساحلي من ضربة جزاء، في الدقيقةالرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 27 نقطة بفارق الأهداف خلف الصفاقسي صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته من النقاط.

على الجانب الأخر يحتل فريق نجم المتلوي المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز الأولمبي الباجي على ضيفه شبيبة القيروان 1 / صفر، فيما تعادل الافريقي مع مستقبل الرجيش 1 / 1.