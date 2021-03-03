 النجم الساحلي يتعادل مع المتلوي في الدوري التونسي - بوابة الشروق
الأربعاء 3 مارس 2021 6:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد سن قانون يلزم بتحديد النسل لحل مشكلة الزيادة السكانية؟
النتـائـج تصويت

النجم الساحلي يتعادل مع المتلوي في الدوري التونسي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 6:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 6:32 م

اقتنص النجم الساحلي تعادلا في اللحظات الأخيرة مع فريق نجم المتلوي ، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من الدوري التونسي.

وسجل فرانك سيدريك الهدف الأول لنجم المتلوي في الدقيقة 76، قبل أن يسجل حمزة الأحمر هدف التعادل للنجم الساحلي من ضربة جزاء، في الدقيقةالرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى 27 نقطة بفارق الأهداف خلف الصفاقسي صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته من النقاط.

على الجانب الأخر يحتل فريق نجم المتلوي المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة ذاتها، فاز الأولمبي الباجي على ضيفه شبيبة القيروان 1 / صفر، فيما تعادل الافريقي مع مستقبل الرجيش 1 / 1.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك