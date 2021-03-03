الإفراج عن رسام كاريكاتير في بنجلاديش وسط غضب بسبب قانون التعبير عبر الإنترنت

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن المحكمة العليا في بنجلاديش أفرجت بكفالة عن رسام كاريكاتير وسط احتجاجات ضد قانون مثير للجدل يرصد التعبير السياسي عبر الإنترنت.



وقال محامي الدفاع جيوترموي باروا للصحفيين إن أحمد كبير كيشور، الذي تم القبض عليه بموجب قانون الأمن الرقمي منذ ما يقرب من 10 أشهر، تم الإفراج عنه بكفالة لمدة ستة أشهر لأسباب صحية.



وذكر المحامي أنه من المتوقع الإفراج عنه في غضون يومين ما لم يكن مظلوبا على ذمة تهم أخرى.



وتم القبض على كيشور والكاتب مشتاق أحمد في مايو من العام الماضي ضمن إجمالي 11 شخصا متهمين بموجب قانون الأمن الرقمي، بزعم نشر شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي حول جائحة كوفيد- 19.



وانتقدوا أسلوب تعامل الحكومة مع الجائحة عبر موقع فيسبوك.



وتوفي أحمد /53 عاما/ بعدما فقد وعيه في السجن يوم الخميس الماضي، مما دفع نشطاء حقوقيين لإطلاق احتجاجات في الشوارع.



وأوقفت الشرطة اليوم الأربعاء مسيرة تضم عدة مئات من النشطاء بوسط دكا أثناء محاولتهم السير نحو مكتب رئيس الوزراء للمطالبة بإلغاء القانون.



وقال جنيد ساكي، زعيم حركة جاناسانجاتي أندولان اليسارية، للحشد: "سننظم احتجاجا حاشدا إذا لم تلغ الحكومة القانون الجائربحلول 26 آذار/ مارس".



كما طالب بإجراء تحقيق محايد في وفاة الكاتب في محبسه.