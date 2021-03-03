 طائرة روسية تعترض طائرتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق - بوابة الشروق
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طائرة روسية تعترض طائرتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 10:28 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 10:28 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن مقاتلة "سو-27" الروسية رافقت قاذفتين أمريكيتين كانتا تحلقان فوق مياه بحر البلطيق باتجاه حدود روسيا.

وجاء في بيان صدر عن المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع للوزارة، أن الوسائل الوطنية لمراقبة الأجواء فوق مياه بحر البلطيق الدولية "رصدت هدفين يقتربان من الحدود الدولية لروسيا"، موضحًا أن أن مقاتلة من طراز "سو-27" من قوات الدفاع الجوي التابعة للمنطقة العسكرية الغربية تم إرسالها "بغرض التعرف على الهدفين ومنع حدوث انتهاك لحدود روسيا الدولية.

وأشار البيان إلى أن طاقم المقاتلة الروسية "تعرف على الهدفين الجويين على أنهما قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان من طراز B-1B، ورافقهما فوق بحر البلطيق.

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