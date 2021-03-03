شكري: عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة أمر حيوي لصيانة الأمن القومي

أعرب سامح شكري، وزير الخارجية، عن استيائه بسبب استمرار الحرب في سوريا لأكثر من 10 سنوات.

وقال شكري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمالة الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، إن عشر سنوات مرت، ومازالت الأزمة السورية تدور في حلقة مفرغة والشعب السوري فقط هو من يدفع الثمن.

وأضاف أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فاعلة أمر حيوي من أجل صيانة الأمن القومي العربي، ولكن يجب أن تظهر سوريا بشكل عملي إرادة للتوجه نحو الحل السياسي، واستيعاب المعارضة الوطنية، مشيرًا إلى أن كل ذلك سيساهم في تخفيف حدة النزاع.

وأوضح أن وجود سوريا موحدة قوية ومستقرة يجعل من المشرق العربي خط الحماية الأول للمصالح العربية.



