أكراد سوريا يمنعون نواب فرنسيين من دخول مخيمات لاجئين

منعت السلطات الكردية في سوريا برلمانيين فرنسيين من دخول مخيمات لاجئين يعتقل فيها رعايا فرنسيون، خلال زيارتهم لسوريا، وذلك نتيجة لضغوط مباشرة من باريس.

وكتب النائبان فريديريك دوما وأوبير جوليان-لافيريير والنائبان الأوروبيان سيلفي جييوم ومنير سنتوري "بخيبة أمل كبيرة لم تسمح السلطات الكردية في سوريا لوفدنا الذي عبر الحدود السورية من مواصلة طريقه إلى منطقة روج آفا".



وأضافوا أن وفوداً أخرى جاءت من بلجيكا وفنلندا وألمانيا والنمسا ومنطقة كاتالونيا الإسبانية "تمكنت من التوجّه إلى روج آفا في الأسابيع الماضية ودخول المخيّمات"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



واعتبروا أن "التبادل الذي حصل على الأرض يسمح لنا بتأكيد أن هذا الرفض ناجم عن ضغوط مباشرة للسلطات الفرنسية".



ورفضت السلطات الكردية التعليق على الأمر في اتصال أجرته.



وتدعو منظمات وشخصيات سياسية فرنسية لإعادة المتطرفين الفرنسيين المعتقلين مع أسرهم في مخيمات كردية إلى فرنسا. لكن باريس التي تنتهج سياسة إعادة أطفال بعد درس كل ملف (حتى الآن أعيد 35 طفلاً معظمهم من الأيتام) ترى أنّ الراشدين يجب أن يحاكموا حيث هم.



وذكر البرلمانيون من اليسار واليسار الوسط الذين رافقهم محامون أنّ "الوضع متفجر في المخيمات التي يعتقل فيها رعايا أجانب بينهم عدد من الفرنسيين".



وبشأن مصير الأطفال دعوا إلى "اتخاذ تدابير عاجلة لضمان أمنهم الجسدي والعاطفي والمعنوي مع احترام المبدأ الأوروبي المتمثّل في 'مصلحة الطفل العليا'".



ويستقبل مخيم الهول، الأكبر في سوريا، 62 ألف شخص بينهم أكثر من 80% من النساء والأطفال.



وشهد المخيّم في أسبوعين مقتل 12 نازحاً سورياً وعراقياً كما ذكرت الأمم المتحدة الشهر الماضي منذرة بـ "بيئة أمنية أصبحت لا تحتمل". كما فرّ العديد من هذا المخيم.



وتسبب حريق الأسبوع الماضي بمقتل عدة أطفال في مخيم الهول، كما قتل أحد أفراد منظمة "أطباء بلا حدود" في خيمته بالموقع ذاته في حادث منفصل.



وتعتقل في هذه المخيمات 80 فرنسية انضممن إلى تنظيم "داعش" و200 طفل.



وخلال الأسبوع الماضي، أوصت يونيسيف دول العالم ببذل كل الجهود الممكنة، لتوفير سبل الحياة الكريمة لأطفال المخيمات السورية.