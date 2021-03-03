وزير الصحة الأسبق: شعرت بأعراض ليست ملحوظة بعد الحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن الأطباء الموجودين في الخطوط الأمامية بمستشفيات العزل والحميات والمستشفيات الجامعية وبعض أساتذة كلية الطب، حصلوا على اللقاح ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه تلقى اللقاح الأسبوع الجاري.

وأضاف العدوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أنه شعر بأعراض بسيطة وليست ملحوظة بعد الحصول على اللقاح، نافيًا رفض 50% من الأطباء الحصول على التطعيم.

وأشار إلى عدم وجود مشكلات في التطعيم بنسبة 100%، معلقًا: «اللقاح السبيل الوحيد لاستعادة جزء من حياتنا قبل الجائحة التي فرضت قواعد وأصولا جديدة في الحياة، ويساهم في التحرك بشيء من الاطمئنان».

ولفت وزير الصحة الأسبق إلى أن منظمة الصحة العالمية تناشد المجتمع عدالة توزيع اللقاح بين الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل، مؤكدًا أن إنتاج الدول الغنية للقاح من المفترض ألا يكون على حساب الدول المتوسطة أو غير القادرة.