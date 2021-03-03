سيدة تتهم شخصا بالاعتداء جنسيا على شقيقتها المعاقة ذهنيا في الدقهلية

اتهمت ربة منزل، استورجي، باستدراج شقيقتها الصغري، إلى منزله واعتدى عليها جنسيا، في مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

كان رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أجا يفيد بورود بلاغا للمركز من (سالي.ن - 35 سنة)، ربة منزل، مقيمة قرية نوسا البحر، دائرة مركز أجا، وبرفقتها شقيقتها الصغري (نورا.ن - 27 سنة)، ربة منزل "معاقة ذهنيا"، تتهم فيه المدعو (سعید.إ.ع - 53 سنة)، استورجي، باستدراج شقيقتها لمنزله والتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة مستغلا حالتها الصحية، وتحرر عن ذلك المحضر، وجاري العرض على النيابة العامة.