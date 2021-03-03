 توجيه اتهامات لستة صحفيين بميانمار بسبب المظاهرات المناهضة للانقلاب - بوابة الشروق
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توجيه اتهامات لستة صحفيين بميانمار بسبب المظاهرات المناهضة للانقلاب

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 8:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 8:54 ص

وجهت السلطات العسكرية في ميانمار اتهامات إلى ستة صحفيين على خلفية قيامهم بتغطية المظاهرات المناهضة للانقلاب في البلاد.
ونقلت قناة "فرنسا 24" الإخبارية اليوم الأربعاء عن محامي الصحفيين قوله إنه تم توجيه اتهامات إلى المصور الصحفي "ثين زاو" وخمسة صحفيين آخرين من ميانمار تتعلق بالتسبب في الخوف أو نشر أخبار كاذبة.. مشيرة إلى أن عقوبة السجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وكان المجلس العسكري في ميانمار قد استولى على السلطة في البلاد، مطلع شهر فبراير الماضي، وأعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام واحد، واعتقل قادة البلاد المدنيين، مدعيا وقوع مخالفات أثناء الانتخابات العامة الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2020 وأسفرت عن فوز الحزب الحاكم.

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