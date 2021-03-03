بايدن يسحب ترشيح مديرة مكتب الميزانية بعد اعتراضات في مجلس الشيوخ

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن سحب ترشيح نيرا تاندين، لإدارة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، وذلك بعد الرفض القاطع الذي أبداه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ لتثبيتها في هذا المنصب.

وقال بايدن، في بيان حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية: "لقد قبلت طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية".

ويأتي هذا التراجع بعد أن أعلن عدد من السيناتورات الجمهوريين المعتدلين، بالإضافة إلى سيناتور ديمقراطي واحد، أنهم سيصوّتون ضد تثبيت هذه المرأة بسبب تصريحات أدلت بها في السابق وتضمنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

ويتمتع مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بنفوذ واسع لاسيما وأنه مسؤول عن وضع الميزانية التي يريدها الرئيس وتقييم مشاريع وزرائه ومصاريفهم.

ومنذ الإعلان عن ترشيح تاندين لتولي هذا المنصب، أصبحت هدفا لانتقادات من سيناتورات من كلا الحزبين، إذ قال الجمهوريون إنهم يشعرون بالغضب من الانتقادات العنيفة التي وجهتها في السابق إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينما اعتبرها المقربون من السناتور بيرني ساندرز وسطية للغاية.