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ألمانيا تُرحل خلال 2020 أقل من نصف عدد الأشخاص الذين رحلتهم في 2019

برلين - د ب أ:
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 10:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 10:11 ص

رحّلت ألمانيا في عام 2020 أقل من نصف عدد الأشخاص الذين رحلتهم في 2019، بحسب بيانات من وزارة الداخلية اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأظهرت البيانات التي قدمت للمشرعين من حزب اليسار أنه تم تسجيل 10 آلاف و800 عملية ترحيل العام الماضي. وفي عام 2019، تم ترحيل 22 ألفا و97 شخصا.

وكانت جورجيا وألبانيا صاحبتي النصيب الأكبر في ترحيل مواطنيهما العام الماضي، بمعدل 928 و926 شخصا على الترتيب، تليهما صربيا ثم فرنسا.

وبموجب اتفاقية دبلن، يُعاد المهاجرون عموما إلى أي دولة في الاتحاد الأوروبي سافروا عبرها.

وتم ترحيل ما يقرب من تسعة آلاف شخص جوا، وحوالي 1780 شخصا برا وحوالي 50 شخصا بحرا. وكان ما يقرب من 23% من النساء وما يقرب من 18% من القُصّر.

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