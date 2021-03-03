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سكان جزيرة سريلانكية يحتجون بعد قرار الحكومة دفن ضحايا كورونا هناك

علم دولة سريلانكا
علم دولة سريلانكا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 1:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 1:25 م

ذكر مسؤول بارز في حكومة سريلانكا أن قرار الحكومة لدفن مرضى كوفيد-19، في جزيرة قبالة الساحل الشرقي للبلاد، أدى إلى اندلاع مظاهرة هناك اليوم الأربعاء.

ونظم حوالي 100 من السكان يدعمهم قساوسة وراهبات كاثوليك المظاهرة في جزيرة "ايراناتيفو"، مطالبين الحكومة بإلغاء قرار دفن الضحايا هناك.

وكانت الحكومة قد اختارت الجزيرة للدفن، كحل لقضية أثارها مواطنون مسلمون، الذين لا يريدون حرق جثث ضحايا مرض كوفيد-19، نظرا لأن ذلك يتعارض مع عقيدتهم.

وكانت حكومة سريلانكا قد حظرت دفن ضحايا كوفيد-19 منذ مارس 2020، ويتم السماح فقط بعمليات حرق الجثث فقط، بسبب مخاوف من أن الدفن سيسمح للفيروس بالانتشار من خلال إمدادات المياه الجوفية.

غير أن القضية أثارت احتجاجات على الصعيدين المحلي والدولي، مما دفع الحكومة لإعادة النظر في القرار بحظر دفن ضحايا كوفيد-19.

ومنذ أن وصل فيروس كورونا المستجد إلى سريلانكا، تم تسجيل 80 ألف حالة إصابة و480 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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