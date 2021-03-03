عشرة قتلى في تحطم طائرة بولاية جونقلي في جنوب السودان



قتل عشرة أشخاص على الأقل الثلاثاء في تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي في جنوب السودان على ما أعلن حاكم الولاية في بيان صدر أمس الثلاثاء وتلقته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الأربعاء.



وقال ديناي جوك شاجور "تبلغت بذهول وهول خبر تحطم طائرة (إتش كاي 4274) التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا الذي حصل اليوم في الثاني من مارس 2021".



وتابع البيان "قتل عشرة أشخاص بينهم الطياران. نتوجه بصلواتنا إلى عائلاتهم وأقربائهم".



وأوضح النص أن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري الصغيرة في الولاية الواقعة في شرق البلاد.



ولم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية في الوقت الحاضر من التثبت من عدد الركاب في الطائرة. وأكدت الشركة في اتصال معها أن بعض المعلومات تفيد عن "عشرة أشخاص، وأخرى عن 24"، مكتفية بتأكيد "مقتل جميع" الركاب.



وقال مدير شركة الطيران أيي جوانج أيي لوكالة الصحافة الفرنسيى اليوم الأربعاء "كل ما قيل لنا أن الطائرة أقلعت بصورة طبيعية متوجهة إلى بياري، وحطت، وعندما أقلعت للانطلاق إلى جوبا تحطمت".



وأضاف "لا أحد يعرف في الوقت الحاضر ما الذين تسبب بالحادث، لم نرسل بعد فريق تحقيق إلى الموقع".



وفي 2017 اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا عند هبوطها في ولاية واو بشمال غرب البلاد، وأصيب 37 راكبا بجروح من دون وقوع قتلى.



بعد عامين من نيله الاستقلال عقب نزاع دام مع الخرطوم، شهد جنوب السودان حرباً أهلية دامية استمرت ست سنوات وأوقعت 380 ألف ضحية)، وانتهت رسميًا في فبراير 2020، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية.