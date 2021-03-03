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وزير الصحة السعودي: سنوفر لقاحات كورونا في الصيدليات المجتمعية مجانا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 4:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 4:27 م

قال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إنه سيتم توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في الصيدليات المجتمعية مجانا داخل المملكة.

وأضاف الربيعة، في تصريح لقناة العربية الحدث الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الصحة توسعت بالتوزيع ابتداءً من مراكز اللقاحات، ثم المستشفيات والمراكز الصحية، وأيضًا المستشفيات الخاصة، ونتوسع في الصيدليات المجتمعية.

وحول مجانية اللقاح، قال الربيعة: "سنوفر اللقاحات في مكان قريب للمتلقي، وهي مجانية دائمًا".

وتقوم هيئة الغذاء والدواء في المملكة، حاليًا بتقييم عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكدة الاستعداد للتوسع السريع في عملية التطعيم في مختلف مناطق السعودية والتي تسير بوتيرة عالية.

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