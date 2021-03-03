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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بتعرض وسط اليونان لزلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد حتى الآن أي أبناء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.