 زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليونان - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب وسط اليونان

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 3 مارس 2021 - 1:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 3 مارس 2021 - 1:29 م

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء، بتعرض وسط اليونان لزلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر.

ولم ترد حتى الآن أي أبناء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.


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